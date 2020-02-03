Опрос: 17% россиян хотят навсегда уехать из страны

Перебраться на постоянное место жительства в другую страну желали бы 17 процентов россиян. Об этом говорится в итогах опроса от центра "Ромир".

Больше всего респондентов — 14% из числа тех, кто хотел бы покинуть РФ — рассматривают как приоритетный вариант Америку. По 8% процентов опрошенных назвали Испанию и Германию. А 7% процентов назвали Канаду, еще такое же количество затруднились дать ответ.

Где хотят жить россияне?

По 5% респондентов остановили бы свой выбор на Италии и Австралии. Симпатия 4% опрошенных оказалась на стороне Украины, Израиля, Финляндии, а также "Европе в целом".

Отмечается, что 83% планируют в ближайшем будущем продолжать жить в России.