Перебраться на постоянное место жительства в другую страну желали бы 17 процентов россиян. Об этом говорится в итогах опроса от центра "Ромир".
Больше всего респондентов — 14% из числа тех, кто хотел бы покинуть РФ — рассматривают как приоритетный вариант Америку. По 8% процентов опрошенных назвали Испанию и Германию. А 7% процентов назвали Канаду, еще такое же количество затруднились дать ответ.
По 5% респондентов остановили бы свой выбор на Италии и Австралии. Симпатия 4% опрошенных оказалась на стороне Украины, Израиля, Финляндии, а также "Европе в целом".
Отмечается, что 83% планируют в ближайшем будущем продолжать жить в России.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.