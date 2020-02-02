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Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом

Общество

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предстала перед россиянами в новом образе. Она опубликовала в Facebook фотографии со своей "голливудской" фотосессии.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", - написала Поклонская.

Парламентарий подчеркнула, что открыта к обсуждению ее нового образа.

"Кому очень надо - можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу - очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", - добавила Поклонская.

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