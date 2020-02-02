Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предстала перед россиянами в новом образе. Она опубликовала в Facebook фотографии со своей "голливудской" фотосессии.

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", - написала Поклонская.

Парламентарий подчеркнула, что открыта к обсуждению ее нового образа.