Депутат Госдумы Наталья Поклонская предстала перед россиянами в новом образе. Она опубликовала в Facebook фотографии со своей "голливудской" фотосессии.
"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии", - написала Поклонская.
Парламентарий подчеркнула, что открыта к обсуждению ее нового образа.
"Кому очень надо - можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу - очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", - добавила Поклонская.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.