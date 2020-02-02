В России могут вернуть привязку штрафов к МРОТ

В России до 2007 года действовала привязка штрафов к минимальному размеру оплаты труда, однако потом ее отменили. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выступил с инициативой вернуть данную привязку.