В России до 2007 года действовала привязка штрафов к минимальному размеру оплаты труда, однако потом ее отменили. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выступил с инициативой вернуть данную привязку.
"Предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа... к определенному проценту от минимального размера оплаты труда", - обратился парламентарий к коллегам.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.