Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в Конституции России должен появится пункт о вере в Бога. Свое мнение он озвучил на трапезе по случаю одиннадцатой годовщины интронизации.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "богом хранимая родная страна", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?

Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом", - заявил патриарх.