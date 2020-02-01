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Патриарх Кирилл считает, что Бога необходимо вписать в Конституцию

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в Конституции России должен появится пункт о вере в Бога. Свое мнение он озвучил на трапезе по случаю одиннадцатой годовщины интронизации. 

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "богом хранимая родная страна", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? 

Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом", - заявил патриарх.

 

Темы бог религия трапеза молитва обсуждение интронизация патриарх кирилл конституция россии
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