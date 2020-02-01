В интернете появилась видео сидящей за компьютером женщины в помещении, обклеенном синей плиткой. Автор видеозаписи утверждает, что заснял учительскую в школе №41 города Иланска Красноярского края.
"Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте", - написал автор ролика.
Информацию подтвердили местные СМИ. Они сообщили, что часть школы, где находился учительский кабинет, признали аварийной. Местные власти подчеркнули, что знают о проблеме и сейчас проводят экспертизу здания школы, чтобы определить, имеет ли смысл делать капитальный ремонт здания.
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