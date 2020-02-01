В красноярской школе туалет переоборудовали под учительскую

В интернете появилась видео сидящей за компьютером женщины в помещении, обклеенном синей плиткой. Автор видеозаписи утверждает, что заснял учительскую в школе №41 города Иланска Красноярского края.

"Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте", - написал автор ролика.

Информацию подтвердили местные СМИ. Они сообщили, что часть школы, где находился учительский кабинет, признали аварийной. Местные власти подчеркнули, что знают о проблеме и сейчас проводят экспертизу здания школы, чтобы определить, имеет ли смысл делать капитальный ремонт здания.