Новых случаев заражения коронавирусом в РФ не выявлено

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на территории России зафиксировано всего два случая заражения коронавирусом. Новых случаев заражения не наблюдается. Выполняя мониторинг эпидемиологической обстановки в стране ведомство выявило 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.