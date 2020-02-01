Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на территории России зафиксировано всего два случая заражения коронавирусом. Новых случаев заражения не наблюдается. Выполняя мониторинг эпидемиологической обстановки в стране ведомство выявило 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР", - цитирует сообщение Роспотребнадзора ТАСС.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.