В Министерстве труда и социальной защиты частично опровергли информацию о новых правилах увольнения в России, которые вступили в силу с 1 февраля. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с февраля 2020 года в РФ изменились правила увольнения сотрудников в связи с введением электронных трудовых книжек.
В ведомстве отметили, что справка по форме СТД-Р выдается только тем сотрудникам, которые выбрали электронную версию трудовой книжки. Более того, этот документ может выдаваться при требовании сотрудника, а не только при его увольнении.
На данный момент приказ о форме СТД-Р еще находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.
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