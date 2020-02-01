В Минтруде уточнили информацию о новых правилах увольнения

В Министерстве труда и социальной защиты частично опровергли информацию о новых правилах увольнения в России, которые вступили в силу с 1 февраля. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с февраля 2020 года в РФ изменились правила увольнения сотрудников в связи с введением электронных трудовых книжек.

В ведомстве отметили, что справка по форме СТД-Р выдается только тем сотрудникам, которые выбрали электронную версию трудовой книжки. Более того, этот документ может выдаваться при требовании сотрудника, а не только при его увольнении.

На данный момент приказ о форме СТД-Р еще находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.