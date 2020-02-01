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Незадолго до смерти Всеволод Чаплин собирался "уйти в подполье"

Общество

Протоиерей Всеволод Чалпин был захоронен при участии родственников и близких друзей. В последнее время у священнослужителя дела складывались не лучшим образом. В молодости Чаплин призывал "убивать большевиков", однако позже стал союзником сталинистов.

За несколько месяцев до своей смерти протоиерей написал в соцсетях, что готовится к "новому подполью".

"Новое подполье - вот что нас ждет", - сказал мне меньше месяца назад отец Георгий Ореханов, когда мы сидели вместе на одном собрании. Я задумался и ответил: "Не факт, что это плохо", - написал Чаплин.

 

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