Незадолго до смерти Всеволод Чаплин собирался "уйти в подполье"

Протоиерей Всеволод Чалпин был захоронен при участии родственников и близких друзей. В последнее время у священнослужителя дела складывались не лучшим образом. В молодости Чаплин призывал "убивать большевиков", однако позже стал союзником сталинистов.

За несколько месяцев до своей смерти протоиерей написал в соцсетях, что готовится к "новому подполью".