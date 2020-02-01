Протоиерей Всеволод Чалпин был захоронен при участии родственников и близких друзей. В последнее время у священнослужителя дела складывались не лучшим образом. В молодости Чаплин призывал "убивать большевиков", однако позже стал союзником сталинистов.
За несколько месяцев до своей смерти протоиерей написал в соцсетях, что готовится к "новому подполью".
"Новое подполье - вот что нас ждет", - сказал мне меньше месяца назад отец Георгий Ореханов, когда мы сидели вместе на одном собрании. Я задумался и ответил: "Не факт, что это плохо", - написал Чаплин.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.