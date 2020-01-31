Малышева посоветовала брать пример с Путина

Елена Малышева посоветовала несчастным россиянам чаще заниматься спортом. Телеведущая рекомендовала брать пример с президента Владимира Путина, который регулярно выполняет физические упражнения. По мнению Малышевой, президент нашей страны регулярно находится в стрессе, но благодаря физкультуре может расслабляться.

"Люди бывают несчастными, когда у них есть всё и ещё больше. Несчастными бывают те, у кого есть семья, дети, деньги, работа и всё остальное", - отметила телеведущая.