Мать Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему решила выселить бывшую жену футболиста из питерской квартиры. По ее словам, она поступает с экс-невесткой также, как та поступала с ней.
Ранее Алиса Аршавина опубликовала извещение, согласно которому она должна покинуть квартиру, в которой она проживает в Санкт-Петербурге вместе с тремя детьми. Оказалось, что фактическим владельцем квартиры является Татьяна Аршавина.
"Это адекватная мера на ее поступки", - пояснила мать футболиста.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.