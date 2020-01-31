Мать Аршавина рассказала, почему выселяет экс-жену футболиста

Мать Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему решила выселить бывшую жену футболиста из питерской квартиры. По ее словам, она поступает с экс-невесткой также, как та поступала с ней.

Ранее Алиса Аршавина опубликовала извещение, согласно которому она должна покинуть квартиру, в которой она проживает в Санкт-Петербурге вместе с тремя детьми. Оказалось, что фактическим владельцем квартиры является Татьяна Аршавина.