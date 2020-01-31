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Полицейские помогли пенсионерке найти потерявшуюся в Сталинграде сестру

Общество

С просьбой найти сестру пенсионерки обратилась ее дочь.

"В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мать, Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сестры потеряли связь в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки", — рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сложно, но можно

Полицейские, взявшиеся за это дело, столкнулись со сложностью — в имеющихся базах данных такого человека не числится. Кроме того, выяснилось, что обратившаяся с просьбой жительница Пензы указала неверные данные о родственнице со слов матери. Тогда стражи порядка начали изучать любые данные, которые могли бы пригодиться в розыске.

Оперативникам все же удалось восстановить реальные данные, в результате — разлученные войной женщины воссоединились. Как сообщила Ирина Волк, в ближайшие дни состоится встреча двух сестер.

Темы полиция ирина волк помощь гражданам великая отечественная война
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