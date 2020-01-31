Ученый дал рекомендации по защите от коронавируса

Есть ряд рекомендаций, придерживаясь которых граждане смогут значительно сократить риск заражения новым видом коронавируса. Об этом сегодня, 31 января рассказал глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире одного из телеканалов.

"Бежать никуда не следует. Нужно придерживаться рекомендаций, которые уже есть. Масочный режим обоснован. Но нам нужно понимать, что маски могут спасти только на два часа. После этого они уже не работают. Соответственно, тонкие маски, имеются такие данные, весьма слабые. Маска должна быть четырехслойной и с фильтром. Желательно, чтобы она была с пропиткой", — пояснил эксперт.

Также гражданам в обязательном порядке следует регулярно использовать антисептик для рук и для гаджетов. Вирус, как отметил ученый, способен проникать не только через дыхательные пути, но также через слизистые, через недостаточно термически обработанные морепродукты, через мясо. Поэтому пищу перед употреблением нужно хорошо как прожарить или подвергнуть обработке другим термическим способом.