Роскомна﻿дзор намеревается оштрафовать Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении администрации социальных сетей Facebook и Twitter. В случае, если руководство не выполнит требования законодательства РФ, компаниям нужно будет выплатить штраф в размере от одного до шести миллионов рублей.

"Протокол составили в присутствии представителя Twitter. Представитель компании Facebook на подписаниене явился.Копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней", — уточняется в сообщении Роскомнадзора.

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Причина возбуждения административного дела — отказ предоставления сведений о нахождении баз персональных данных россиян. Между тем РКН запрашивал эти сведения еще в конце прошлого года.

В случае повторного нарушения требований российских законов суммы штрафов будут увеличены: для должностных лиц взыскание составит от 500 до 800 тысяч рублей, для компаний — от шести до 18 миллионов рублей.