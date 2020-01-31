Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой войне. Ранее президент Украины заявлял, что Вторая мировая война началась из-за "сговора двух тоталитарных режимов".

По словам Горбачева, Зеленский оскорбил память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом.

"Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", — пояснил Горбачев.

"И накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать", — добавил экс-президент СССР.