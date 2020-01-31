В России начата работа над законопроектом "О статусе педагога"

Главный редактор одного из старейших в России изданий — "Учительской газеты" — Арслан Хасавов призвал общественность встать на защиту самого бесправного профессионального сообщества — педагогического.

Со своей страницы в Facebook он обратился ко всем жителям России с предложением защитить педагогов от агрессии и насилия, с которыми они — увы — все чаще вынуждены сталкиваться в своей работе, с помощью закона.

"Дорогие друзья! Мы все чаще слышим, что учителей бьют, оскорбляют и унижают. А после всего этого, как правило, просто увольняют", — пишет Хасавов.

Нужен закон, защищающий педагогов

Выход из сложившейся при молчаливом попустительстве общества ситуации, уверен журналист, один — в разработке и принятии ФЗ "О статусе педагога".

Поскольку принятие законов — дело власти и одного желания общественности тут недостаточно, Хасавов уже направил письмо заместителю председателя думского комитета по образованию и науке Любови Духаниной с просьбой рассмотреть возможность проведения парламентских слушаний и разработки законопроекта "О статусе педагога".

Закону — быть

Призыв главного редактора "Учительской газеты" был услышан, и сегодня Любовь Духанина объявила о начале разработки законопроекта.

"Есть неписанные нормы уважения к личности учителя, его труду. При этом мы все чаще слышим о ситуациях, в которых педагог оказывается бесправен перед пренебрежительным отношением, давлением со стороны других участников образовательного процесса, а иногда — и перед физическим насилием. Пора законодательно закрепить высокий статус учителя, его права и указать на недопустимость их нарушения", — говорит парламентарий.

Рабочая группа, которая займется разработкой закона, открыта для предложений. Внести свою конструктивную лепту может каждый россиянин. Например, написав в "Учительскую газету".