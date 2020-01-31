В аэропортах Москвы было задержано и отменено 28 авиарейсов. Об этом сегодня, 31 января сообщает онлайн-сервис "Яндекс.Расписание".
По сведениям на 8:39, во "Внуково" задержали девять рейсов, отменили два. Не состоится прибытие лайнеров из городов Белгорода и Владикавказа.
Отмечается, что в "Домодедово" задержали семь рейсов, отменили пять. В частности, отменили рейс в аэропорт Франкфурта, а также прибытие лайнеров из Пекина и Гонконга.
Также известно, что в "Шереметьево" задерживается пять рейсов.
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