Петербург признали одним из самых безопасных городов РФ

Уровень преступности в Санкт-Петербурге оказался существенно более низким, чем в среднем по РФ. Об этом в ходе заседания коллегии ГУ МВД России по региону рассказал губернатор Александр Беглов.

"Петербург — один из самых безопасных российских городов. Общий уровень преступности, как и количество преступлений в нашем городе в 2019-м году сократились. Эти показатели у нас намного лучше, чем в среднем по РФ", — уточнил он.

Отмечается, что в прошлом году в городе было зарегистрировано 903 преступления на 100 тысяч человек, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 1379 преступлений.