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Сарраджа требуют освободить граждан РФ

Общество

Руководитель российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в открытом письме обратился к главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить двух граждан РФ, незаконно удерживаемых в Триполи. "The Washington Post" опубликовал текст письма.

Напомним, двое сотрудников ФЗНЦ Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые официально проводили социологические исследования на территории Ливии, были похищены и увезены боевиками из группировки RADA, входящей в состав МВД ПНС, вместе с другими вооруженными бандформированиями Триполи. Позже стало известно, что совершенная ночью атака на их дом и последующее похищение является "задержанием". Инцидент произошел в мае 2019 года, до сих пор россиянам не было предъявлено обвинений. Однако, к ним один раз допустили адвоката, который засвидетельствовал их тяжелое физическое состояние.

Шугалей и Суэйфан находятся в неофициальной тюрьме "Митига". С момента включения в 2018 году бандформирований в состав МВД ПНС, они взяли под контроль ряд пеницитарных учреждений. Тюрьмой "Митига" управляет группировка RADA, главой которой является террорист Абд аль-Рауф Кары. На ужасы данной тюрьмы обращали внимание в СБ ООН, обвинив террористов Сарраджа в нарушении прав человека, казнях, пытках, торговле людьми и оружием.

Примечателен тот факт, что Саррадж подтвердил приверженность положениям итогового коммюнике берлинской международной конференции по Ливии, прошедшей 19 января 2020. Среди пунктов, касающихся мирного урегулирования и недопустимости иностранного вмешательства, а также соблюдения оружейного эмбарго, были упомянуты права человека.

В своем обращении Малькевич обратил внимание главаря ПНС на пункт 45 соглашения, где говорилось о необходимости освободить всех незаконно удерживаемых заключенных. Глава ФЗНЦ отметил, что существование "Митиги" само по себе с противоречит требованиям международного сообщества, нарушает права человека и нагнетает криминогенность на севере Африки. Согласившись с решением берлинского саммита, председатель марионеточного "правительства" обязан освободить россиян.

Малькевич призвал перенести ситуацию с гражданами РФ в правовое поле. На текущий момент Саррадж попросту покрывает боевиков RADA, имеющих статус международных террористов. Остается наедятся, что благодаря письму Малькевича, а также под давлением мирового сообщества, российские социологи и другие незаконно удерживаемые в "Митиге" люди будут освобождены.

Темы фзнц ливия митига пнс ливии самер суэйфан максим шугалей файез аль-саррадж александр малькевич
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