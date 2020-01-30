Москвичам порекомендовали отказаться от машин из-за погоды

Жителям и гостям российской столицы дали совет пересесть на общественный транспорт в час пик 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"В Москве отмечается снег и гололедица. Вечером, вероятно, будут осложнения на дорогах", — отметили сотрудники ЦОДД.

Тех, кто отправился в город на автомобиле, попросили проявлять внимательность и выдерживать дистанцию, а в час пик попросили лучше останавливать свой выбор на метро, МЦК и МЦД.