"Офицеры России" почтили память узников Освенцима

28 января члены общественной организации "Офицеры России" совместно с коллегами из Германии, Польши и Украины почтили память узников концентрационного лагеря Освенцим и возложили венки к мемориалу погибшим.

Олег Еременко, представлявший на траурном митинге "Офицеров России", обратился к присутствующим от имени всех российских общественных организаций.

Надо помнить, кто на самом деле освободил Освенцим

Он напомнил о том, что именно советские солдаты в составе войск 1-го Украинского фронта принесли узникам Освенцима, а чуть позже — Польше и всей Европе, свободу. И этот факт признан всеми цивилизованными странами.

"Тем не менее, сегодня приходится с сожалением констатировать, что Польша на государственном уровне тиражирует мифы о Второй мировой войне, ставя советских воинов-освободителей в один ряд с нацистскими преступниками. Тем самым польские власти сознательно обесценивают подвиг Красной армии в угоду политической конъюнктуре", — сказал Еременко.

И выразил уверенность, что, несмотря на цинизм польских властей, "уроки Второй мировой войны, героизм солдат Красной армии и героев сопротивления никогда не будет забыт".

"Мы помним тех, кто освобождал народы и ковал Победу. Есть много здравомыслящих людей, которые помнят подвиг советского народа и противостоят любым попыткам переписывания мы прославляем их мужество. Вместе мы сохраним истину для потомков", — заявил активист "Офицеров России".

Почтили память воинов-освободителей,погибших на чужой земле

После акции памяти в Освенциме "Офицеры России" почтили память советских воинов, покоящихся на мемориальном кладбище в Кракове.

В знак русско-польской дружбы представители организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", проживающие в Германии, и "Польско-российского братства" из Кракова обменялись флагами.