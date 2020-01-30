Притон с проститутками прикрыли в Оренбурге

В городе Оренбург полицейские пресекли деятельность притона проституток. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что началось все с задержания двух проституток в сауне по улице Терешковой. После задержали водителя, доставившего девушек "на работу".

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 241 УК РФ "Организация занятия проституцией", оказалось, что в деятельность интимного характера были вовлечены восемь девушек и женщин. Организатором притона выступил 56-летний мужчина. Принимала и распределяла заказы 24-летняя жительница села Нижнесакмарский, молодой человек принимал денежные средства и оказывал проституткам услуги водителя.