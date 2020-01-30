Эксперт: коронавирус становится все сильнее

Количество заразившихся коронавирусом продолжит расти еще две недели. Такое заявление сделал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

"Мы разработали два варианта тест-системы, вылавливающей сам коронавирус и более удаленные от него изоляты, так что уровень научной готовности выше, чем отмечалось в 2003 году, — заявил Нетесов. — Дело в том, что у данного вируса инкубационный период длится дольше, чем у гриппа. Вследствие этого могут случиться ситуации, когда человек еще не заболел, но уже является носителем вируса".

А также ученый отметил, что процент скончавшихся в эту вспышку вируса (5%) меньше, чем в 2003-м году, но динамика существенно выше. Причем неделю или две она будет только расти, уверен Нетесов.