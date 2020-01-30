У матери двоих детей потребовали вернуть пособия в Югре

В городе Сургуте (ХМАО) с женщины местный филиал регионального "Центра социальных выплат" потребовал возврата свыше 170 тысяч рублей якобы переплаченных пособий на детей.

Пособия полагаются детям до достижения ими полутора лет. Но, как вдруг оказалось, не всем матерям. Когда жительница Сургута Екатерина Д. предоставила в "Центр социальных выплат" документы на двух детей, к ней не предъявили никаких претензий, пособие начали выплачивать.

Но в 2018 году на ее имя поступило уведомление, что ей следует вернуть "детские" деньги.

"Налоговая дала неверные сведения, что я являюсь главой и учредителем", — рассказала сургутянка.

Екатерина Д. числилась только как учредитель в коммерческой компании с долей в 10%. Но это не означает, что она была трудоустроена и получала заработную плату на предприятии. Суд поддержал сторону женщины, но в "Центре социальных выплат" не теряют надежду вернуть средства через подачу апелляции.