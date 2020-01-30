В Бермудском треугольнике найден пропавший 100 лет назад корабль

Команда ученых-исследователей с помощью водолазов нашла пропавшее век назад в Бермудском треугольнике торговое судно, сообщает Fox News. Известно, что корабль направлялся из порта Чарльстона (штат Южная Каролина) к Кубе. Пункта назначения парусное судно не достигло. На борту находилось 32 пассажира, они также не были найдены.

Все дело в записях

Для обнаружения корабля объединили усилия двое ученых. Исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы вместе найти неизвестно как исчезнувший корабль "СС Котопакси".

"Уолтерс просмотрел судовые записи в архивах"Ллойдс лондон", компании, которая являлась страховым брокером для пропавшего корабля. Там он нашел новые данные о "СС Котопакси". Корабль отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон", — передает Fox News.

Благодаря архивным данным грузовое судно было найдено в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида. Ученые считают, что корабли в Бермудском треугольнике исчезают по вине "волн-убийц", которые бушуют в этом месте океана.