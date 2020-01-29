Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. Ранее Иссахар попросила главу государства о помиловании.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - сказано в соответствующем указе.

Наама Иссахар была осуждена за контрабанду наркотиков и приговорена к 7,5 годам лишения свободы. О помиловании израильтянки Владимира Путина просил лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также мама девушки.