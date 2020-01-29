Бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву была назначена ежемесячная выплата за выслугу лет в сумме 224 тысяч рублей.
Распоряжение об этом подписали в Министерстве труда и социального развития региона. В документе отмечается, что пенсия за выслугу лет является не заменой, а дополнением к тем пенсионным выплатам, которые он получал ранее.
Напомним, Леонид Полежаев был главой региона с 1991 по 2012 год. У него есть несколько государственных и ведомственных наград, в частности — ордена за заслуги перед Отечеством (III и IV степени), орден Почета, орден Трудового Красного Знамени и почетная грамота президента РФ.
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