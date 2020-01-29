Житель Омска женился в 92 года и вскоре умер

Житель города Омска вступил в брак в 92 года, но спустя несколько месяцев после этого радостного события скончался.

"В Омской области в прошлом году несколько молодоженов вступили в брак в преклонном возрасте. В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, самым возрастным парам новобрачных на момент заключения брака исполнилось: жениху — 92 года, невесте — 81 год; жениху — 91 год, невесте — 72 года", — пояснила журналистам глава управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко и пояснила, что наибольшая разница в возрасте жениха и невесты составила 37 лет.

При этом самый возрастной новоиспеченный муж прожил в браке совсем мало — в январе 2020 года 92-летний омич умер.