С организацией похорон Всеволода Чаплина возникли проблемы

Бывший заместитель иностранных дел Федор Шелов-Коведяев сообщил, что официальные структуры отказались помочь с организацией похорон бывшего главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и средствами массовой информации Всеволода Чаплина. Об этом экс-чиновник заявил на церемонии прощания со священнослужителем.

По словам Шелова-Коведяева, с просьбами в официальные структуры обращались родственники и близкие друзья покойного, но их просьбы не были удовлетворены. Бывший чиновник утверждает, что панихида по Всеволоду Чаплину была организована силами нескольких человек из его ближайшего окружения.