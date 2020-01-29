Бывший заместитель иностранных дел Федор Шелов-Коведяев сообщил, что официальные структуры отказались помочь с организацией похорон бывшего главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и средствами массовой информации Всеволода Чаплина. Об этом экс-чиновник заявил на церемонии прощания со священнослужителем.
По словам Шелова-Коведяева, с просьбами в официальные структуры обращались родственники и близкие друзья покойного, но их просьбы не были удовлетворены. Бывший чиновник утверждает, что панихида по Всеволоду Чаплину была организована силами нескольких человек из его ближайшего окружения.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.