Продажи медицинских масок за последние несколько недель выросли в среднем по стране в 13 раз. Об этом сообщили "Известия". По информации издания, такой скачок спроса связан с паникой вокруг эпидемии коорнавируса, который свирепствует в Китае. Средствами защиты в России закупаются и китайские туристы, чтобы увезти с собой на родину, поскольку в Китае наблюдается дефицит медицинских масок.
Из-за увеличивающегося спроса некоторые аптеки даже начали повышать цены на медицинские маски, поскольку товар становится дефицитным уже в России. По словам экспертов, теплая погода также способствует тому, что россияне начали закупаться средствами защиты. Аномально теплая погода привела к активизации опасных микробов и всплеску инфекционных заболеваний.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.