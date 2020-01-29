Жители России массово скупают медицинские маски из-за коронавируса

Продажи медицинских масок за последние несколько недель выросли в среднем по стране в 13 раз. Об этом сообщили "Известия". По информации издания, такой скачок спроса связан с паникой вокруг эпидемии коорнавируса, который свирепствует в Китае. Средствами защиты в России закупаются и китайские туристы, чтобы увезти с собой на родину, поскольку в Китае наблюдается дефицит медицинских масок.

Из-за увеличивающегося спроса некоторые аптеки даже начали повышать цены на медицинские маски, поскольку товар становится дефицитным уже в России. По словам экспертов, теплая погода также способствует тому, что россияне начали закупаться средствами защиты. Аномально теплая погода привела к активизации опасных микробов и всплеску инфекционных заболеваний.