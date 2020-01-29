Жителям России не грозит эпидемия китайского коронавируса. Об этом заявил Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов. В эфире телеканала НСН он сообщил, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение смертельно опасного недуга в стране.

"До сих пор на территории России не было ни одно случая коронавируса. Роспотребнадзор знает, умеет и обладает всеми ресурсами для того, чтобы этого не произошло. Поэтому говорить о том, что коронавирус может появиться в России... Может появиться, а может те меры, которые проведены Роспотребнадзором, позволят избежать этого", - спрогнозировал Сапронов.