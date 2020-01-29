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Источник Правда.Ру

Беглов рассказал о дате введения в Петербурге нового налога

Общество

Туристический сбор в Санкт-Петербурге предположительно введут в 2021 году. В ходе заседания городского правительства глава города Александр Беглов выдвинул требование ускорить работу над принятием нового налога. Как пояснил мэр Петербурга, средства от турсбора должны начать поступать в местный бюджет уже в будущем году.

Напомним, ранее СМИ передавали, что сумма туристического сбора составит 100 рублей в сутки. Ожидается, что это даст бюджету как минимум один миллиард рублей в виде дополнительных доходов.

Средства будут направлены на реставрацию исторических зданий, заявлял ранее Беглов. Он отмечал, что в городе требуется отреставрировать 255 фасадов, у которых особо сложная конфигурация. За десятилетний период на данные цели предполагается пустить около 17 миллиардов рублей.

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