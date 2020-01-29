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Источник Правда.Ру

Решить спор миром: в России заработает служба судебных примирителей

Общество

В рамках утвержденного Верховным судом РФ в конце 2019 года регламента судебного примирения, в России начнет работу служба судебных примирителей.

Пока она будет состоять из 342 человек. Список примирителей уже утвержден Пленумом Верховного суда.

Что за служба и зачем она нужна

Как рассказал Виктор Момотов, председатель Совета судей России,

"список этот еще будет пополняться. Пока на каждый регион будет назначено от одного до пяти судебных примирителей. Их задача — помогать сторонам конфликта не доводить его до суда, решать дело миром".

Все назначенные судебные примирители имеют опыт работы судьей. Средний стаж — от 17 до 26 лет. Есть даже "отставники", чья выслуга — от 41 до 51 года.

"Люди опытные в юридических вопросах, поэтому смогут подсказать оптимально рациональное решение вопроса, такое, чтоб стороны договорились. Ведь суд — это крайний случай", — говорит Момотов.

По его словам, примирители могут быть полезными в любых гражданских делах. Например, в разрешении семейных споров.

"Если с помощью судебных примирителей удастся найти решение, которое устроит всех, стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утвердит суд", — цитирует слова председателя Совета судей REGNUM.

Кроме того, есть и еще одна выгода. Чисто экономическая.

"Один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 70-80 тысяч рублей. Работа судебного примирителя обойдется дешевле: 7-8 тысяч рублей в день", — отметил Виктор Момотов (цитата REGNUM).

Судебные примирители повысят правовую культуру в обществе

С необходимостью новой службы согласен и Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России.

Он видит главный ее плюс в том, что судебный примиритель — сторона нейтральная, у него нет заинтересованности в выигрыше какой-то стороны.

"Роль примирительных процедур выходит далеко за рамки разрешения чисто юридических проблем. Она направлена на снижение конфликтности в обществе, привитие навыков мирного решения спора и в целом повышения правовой культуры", — считает юрист.

Темы виктор момотов верховный суд рф владимир груздев судебные примирители ассоциация юристов россии
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