В рамках утвержденного Верховным судом РФ в конце 2019 года регламента судебного примирения, в России начнет работу служба судебных примирителей.
Пока она будет состоять из 342 человек. Список примирителей уже утвержден Пленумом Верховного суда.
Как рассказал Виктор Момотов, председатель Совета судей России,
"список этот еще будет пополняться. Пока на каждый регион будет назначено от одного до пяти судебных примирителей. Их задача — помогать сторонам конфликта не доводить его до суда, решать дело миром".
Все назначенные судебные примирители имеют опыт работы судьей. Средний стаж — от 17 до 26 лет. Есть даже "отставники", чья выслуга — от 41 до 51 года.
"Люди опытные в юридических вопросах, поэтому смогут подсказать оптимально рациональное решение вопроса, такое, чтоб стороны договорились. Ведь суд — это крайний случай", — говорит Момотов.
По его словам, примирители могут быть полезными в любых гражданских делах. Например, в разрешении семейных споров.
"Если с помощью судебных примирителей удастся найти решение, которое устроит всех, стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утвердит суд", — цитирует слова председателя Совета судей REGNUM.
"Один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 70-80 тысяч рублей. Работа судебного примирителя обойдется дешевле: 7-8 тысяч рублей в день", — отметил Виктор Момотов (цитата REGNUM).
С необходимостью новой службы согласен и Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России.
Он видит главный ее плюс в том, что судебный примиритель — сторона нейтральная, у него нет заинтересованности в выигрыше какой-то стороны.
"Роль примирительных процедур выходит далеко за рамки разрешения чисто юридических проблем. Она направлена на снижение конфликтности в обществе, привитие навыков мирного решения спора и в целом повышения правовой культуры", — считает юрист.
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