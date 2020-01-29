Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен

Историк Олег Соколов, находящийся под следствием за убийство и расчленение тела своей сожительницы, судебной психиатрической экспертизой признан вменяемым.

Защита будет этот результат обжаловать.

Об этом сообщил Александр Пачуев, адвокат Соколова.

"В том, что Соколов — вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было. Однако, в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов. Мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе", — говорит юрист.

Суд состоится уже весной

По словам адвоката, сейчас состояние его подзащитного "удовлетворительное" и суд может начаться уже весной.

"Если дополнительная экспертиза, на проведении которой я намерен настаивать, не будет проведена, то в течение пары месяцев мы получим обвинительное заключение, и материалы дела уйдут в суд", — сказал Почуев.

Сейчас Олег Соколов находится в московской "Бутырке".

Напомним, что в начале ноября 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку того же ВУЗа. Вину свою доцент-историк признал и даже оформил явку с повинной.