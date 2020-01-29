Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен

Общество

Историк Олег Соколов, находящийся под следствием за убийство и расчленение тела своей сожительницы, судебной психиатрической экспертизой признан вменяемым.

Защита будет этот результат обжаловать.

Об этом сообщил Александр Пачуев, адвокат Соколова.

"В том, что Соколов — вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было. Однако, в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов. Мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе", — говорит юрист.

Суд состоится уже весной

По словам адвоката, сейчас состояние его подзащитного "удовлетворительное" и суд может начаться уже весной.

"Если дополнительная экспертиза, на проведении которой я намерен настаивать, не будет проведена, то в течение пары месяцев мы получим обвинительное заключение, и материалы дела уйдут в суд", — сказал Почуев.

Сейчас Олег Соколов находится в московской "Бутырке".

Напомним, что в начале ноября 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку того же ВУЗа. Вину свою доцент-историк признал и даже оформил явку с повинной.

Темы историк экспертиза олег соколов александр пачуев
Актуальная аналитика
Интернет
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Общество
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Бывший СССР
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Новости Все >
На Курилах стая бродячих псов едва не растерзала пятилетнего ребенка
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом
25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Последние материалы
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом
25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Новости Европы
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены
11 продуктов, которые защищают от рака и устраняют канцерогены
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?
В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ