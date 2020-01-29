Историк Олег Соколов, находящийся под следствием за убийство и расчленение тела своей сожительницы, судебной психиатрической экспертизой признан вменяемым.
Защита будет этот результат обжаловать.
Об этом сообщил Александр Пачуев, адвокат Соколова.
"В том, что Соколов — вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было. Однако, в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов. Мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе", — говорит юрист.
По словам адвоката, сейчас состояние его подзащитного "удовлетворительное" и суд может начаться уже весной.
"Если дополнительная экспертиза, на проведении которой я намерен настаивать, не будет проведена, то в течение пары месяцев мы получим обвинительное заключение, и материалы дела уйдут в суд", — сказал Почуев.
Сейчас Олег Соколов находится в московской "Бутырке".
Напомним, что в начале ноября 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку того же ВУЗа. Вину свою доцент-историк признал и даже оформил явку с повинной.
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