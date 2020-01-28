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Брокеры-мошенники обманули жителей Петербурга на 21 млн рублей

Общество

В Санкт-Петербурге оперативники пресекли деятельность мошеннических брокерских компаний, которые украли у клиентов свыше 21 млн рублей.

Как рассказала журналистам 28 января официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступную деятельность злоумышленников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время личности подозреваемых установлены, против них завели уголовное дело, добавила она.

"Преступники создавали компании, якобы предоставляющие услуги по вложению денег в выгодные коммерческие проекты, в частности, стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, где люди могли получить прибыль от своих инвестиций. Но ни лицензий, ни соответствующих разрешительных документов у них не было", — пояснила Волк.

Темы брокер мошенники санкт-петербург
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