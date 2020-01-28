Патриарх: граждане должны иметь контроль над цифровыми данными

Россияне должны иметь 100%-й контроль над информацией о себе на цифровых площадках. Об этом сегодня, 28 января, заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пленарного заседания в рамках Рождественских парламентских встреч.

"Многие верующие тревожатся по поводу заложенной в соответствующих законах возможности сбора избыточных данных. Поэтому прошу предусмотреть возможность предоставления гражданам страны полного контроля над личной информацией", — сказал Патриарх Кирилл.

По его мнению, цифровизация, хотя и является необходимой, может нести существенные риски для сохранения данных о жителях России в универсальном банке данных.