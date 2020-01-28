Рязанские хирурги извлекли из тела мотоциклиста 48 винтов

Пять пластин и 48 винтов установили в раздробленные кости мотоциклиста после аварии медики Областной клинической больницы Рязани. Но через 1,5 года после операции все конструкции были удалены, поскольку они стали мешать восстановлению пациента.

Об этом сегодня, 28 января, журналистам рассказали в местном министерстве здравоохранения.

Отмечается, что мужчина получил множество травм в июле 2018 года: на своем мотоцикле он двигался при зеленом сигнале светофора, когда на перекресток выехала машина с 17-летним подростком без прав. На месте аварии по чистой случайности оказалась врач-реаниматолог ОКБ Екатерина Пахомкина, она и оказала первую помощь пострадавшему, вызвала "скорую помощь" и сообщила коллегам своего медучреждения о сложном пациенте. После этого ДТП молодой человек пробыл в реанимации пять дней.