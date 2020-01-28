Супругам Тейфам не вернут арестованное имущество

Американский суд отказался снимать арест с имущества, незаконно полученного экс-замглавой "Военторга" Леонидом Тейфом.

Обвиняемые по целому ряду дел о взятках, подкупе и мошенничестве супруги Тейф обратились в Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины с требованием вернуть им имущество. В обращении указано, что сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования допустили ряд процессуальных нарушений конституции США. В качестве доказательства обвиняемыми предоставлена запись телефонного разговора, на основании которой в дальнейшем был проведен обыск и арест имущества. Однако суд признал действия правоохранительных органов правомерными и вынес решение отказать обвиняемым в их требовании.

Напомним, что Леонид Тейф, некогда занимавший руководящую должность в "Военторге" — крупнейшем поставщике товаров для нужд военных — на данный момент является фигурантом нескольких уголовных дел. Вместе с ним как сообщницу судят его супругу, Татьяну Тейф, а также еще несколько пособников.

Тейф и другие фигуранты имеют двойное гражданство, преступления они совершали на территории обеих стран, России и США. Пользуясь служебным положением и связями, а также с помощью взяток обвиняемая группа лиц на протяжении нескольких лет незаконным путем получала деньги и имущество.

Известно, что связанные с Тейфом транспортные компании занимались махинациями с грузовыми перевозками. Пособники Тейфа платили взятки одному из руководителей отделения FedEx в американском штате Юта за подделку отчетности и предоставление привилегий при перевозках. В течение 10 лет мошенниками незаконно был получен доход в сумме около 150 миллионов долларов.

Помимо этого обвиняемый мошенничеством получил около 150 млн долларов во время работы в "Военторге". Средства были переведены в виде "откатов" от заключения госконтрактов с подрядчиками Минобороны. Далее суммы через офшорные счета были перенаправлены в американские банки.

В "Военторге" Тейф имел доступ к госзакупкам и мог повлиять на выбор исполнителей, чем пользовался в своих интересах.

Например, более половины рынка организации армейского питания в период с 2010 по 2012 годы были отданы под контроль компании RBE Group. Холдинг принадлежит самарскому бизнесмену Андрею Шокину и первоначально занимался жилищным и коммерческим строительством, но в данной сфере потерпел фиаско и ушел в сферу кейтеринга. После смещения с должности покровителя Шокин потерял контракт на поставку питания армии. Однако бывшие партнеры Тейфа благополучно продолжают вести бизнес, деля сферы влияния. Так, на данный момент одна из компаний холдинга — "Единая сеть питания" (ЕСП), занимается поставками рационов для пассажиров "РЖД". При этом известно, что ЕСП уже получала от своих партнеров иски на банкротство, но каким-то образом продолжает функционировать и получать заказы.

На "отмытые" деньги Тейф с подельниками приобретал дорогостоящие ювелирные изделия, автомобили, яхты и оружие.

Сейчас имущество находится под арестом, а фигуранты проходят сразу по нескольким уголовным делам. В случае признания их вины, добытые преступной деятельностью денежные средства и объекты собственности будут изъяты, Тейфа могут посадить на срок до 20 лет, а его сообщников и жену — до 10 лет.