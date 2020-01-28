Машины оказались в снежном плену в Оренбуржье

В Оренбургской области вчера, 27 января, была сильная метель, из-за чего закрыли несколько автодорог. По причине метели и плохой видимости машины оказались в снежном плену.

Сотрудники МЧС осуществляли мониторинг состояния автотрасс, а также быстро реагировали на сигналы людей, оказавшихся в заложниках у стихии. Об этом журналистам рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Так, накануне днем спасатели извлекли из снежного заноса машину возле села Желтое в Саракташском районе. В салоне авто было четыре человека, в частности, 7-месячный ребенок. Вечером 27 января рядом с селом Краснощеково автомобиль извлекли из кювета. Также в восточной части Оренбуржья из снежного заноса достали автомобиль под Кувандыком, три машины недалеко от Орска, одно авто возле Новоорска. В извлеченных автомобилях находился 21 человек.