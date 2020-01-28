Новые законы: что изменится для жителей России с 1 февраля
Новый календарный месяц традиционно привнесет изменения в жизнь россиян. С 1 февраля в силу вступи ряд поправок в законодательство страны.
На этот раз перемены коснутся льготников, пенсионеров, пассажиров московского метро, водителей грузовиков и тех, кто будет увольняться.
Какие это будут изменения
- Пенсионеры и льготники (60 категорий) будут получать на 4,3% больше — выплаты им проиндексируют.
- Проезд в московском метро подорожает на 2 рубля. Это не коснется безлимитных проездных.
- Увольняясь, сотрудник не получит больше "на руки" форму СТД-Р. Она теперь — только в электронном виде.
- Водители грузовиков станут больше платить по системе "Платон". На 16 копеек за километр.
А еще
Экспортеры углеводородов станут платить более высокую пошлину — до 78,5 доллара за тонну,
- за высоковязкую нефть — 7,8 доллара,
- за светлые нефтепродукты и масла — до 23,5 доллара,
- за темные — до 78,5 доллара,
- за экспорт товарного бензина — до 23,5 доллара, прямогонного — до 43,1 доллара.
А вот пошлина на сжиженный газ снизится до нуля.2.
Ужесточатся требования к СМИ-иноагентам за грубые нарушения, совершенные более 2 раз в год
физлицам
- штраф в размере до 100 тысяч рублей или административный арест на 15 суток,
должностным лицам
юридическим