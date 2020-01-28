Новые законы: что изменится для жителей России с 1 февраля

Новый календарный месяц традиционно привнесет изменения в жизнь россиян. С 1 февраля в силу вступи ряд поправок в законодательство страны.

На этот раз перемены коснутся льготников, пенсионеров, пассажиров московского метро, водителей грузовиков и тех, кто будет увольняться.

Какие это будут изменения

Пенсионеры и льготники (60 категорий) будут получать на 4,3% больше — выплаты им проиндексируют.

Проезд в московском метро подорожает на 2 рубля. Это не коснется безлимитных проездных.

Увольняясь, сотрудник не получит больше "на руки" форму СТД-Р. Она теперь — только в электронном виде.

Водители грузовиков станут больше платить по системе "Платон". На 16 копеек за километр.

А еще

Экспортеры углеводородов станут платить более высокую пошлину — до 78,5 доллара за тонну,

за высоковязкую нефть — 7,8 доллара,

за светлые нефтепродукты и масла — до 23,5 доллара,

за темные — до 78,5 доллара,

за экспорт товарного бензина — до 23,5 доллара, прямогонного — до 43,1 доллара.

А вот пошлина на сжиженный газ снизится до нуля.2.

Ужесточатся требования к СМИ-иноагентам за грубые нарушения, совершенные более 2 раз в год

физлицам

штраф в размере до 100 тысяч рублей или административный арест на 15 суток,

должностным лицам

штраф в 2 раза больше,

юридическим