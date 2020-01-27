Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" приглашает журналистов

Руководитель Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук объявил об открытии многофункционального пресс-центра и предстоящем запуске на его базе школы блогеров и журналистов.

На площадке планируется проводить такие мероприятия, как:

презентации,

конференции,

встречи,

конкурсы, посвященные актуальной новостной повестке, а также ее формированию.

В работе пресс-центра могут участвовать блогеры и журналисты вне зависимости от своих политических воззрений.

С графиком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Медиагруппы, где указаны номера телефонов и электронный адрес.

По словам Столярчука, в число задач, поставленных перед новым центром, входит восстановление истории Великой Отечественной войны.

В частности, будет сформирован "экспертный совет группы "Патриот", который будет разбираться не только в политических, но и в исторических вопросах".

В программу первого месяца работы уже включены несколько конференций, посвященных проблемам военной истории.