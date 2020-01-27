Руководитель Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук объявил об открытии многофункционального пресс-центра и предстоящем запуске на его базе школы блогеров и журналистов.
На площадке планируется проводить такие мероприятия, как:
В работе пресс-центра могут участвовать блогеры и журналисты вне зависимости от своих политических воззрений.
С графиком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Медиагруппы, где указаны номера телефонов и электронный адрес.
По словам Столярчука, в число задач, поставленных перед новым центром, входит восстановление истории Великой Отечественной войны.
В частности, будет сформирован "экспертный совет группы "Патриот", который будет разбираться не только в политических, но и в исторических вопросах".
В программу первого месяца работы уже включены несколько конференций, посвященных проблемам военной истории.
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