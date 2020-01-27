"Происки конкурентов": глава Чувашии о скандале с ключами

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании комиссии по этике партии "Единая Россия". Комиссия собралась для рассмотрения инцидента с ключами от новых автомобилей для сотрудников МЧС.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, где Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей.

Игнатьев назвал инцидент "происками конкурентов".