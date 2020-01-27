Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании комиссии по этике партии "Единая Россия". Комиссия собралась для рассмотрения инцидента с ключами от новых автомобилей для сотрудников МЧС.
Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, где Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей.
Игнатьев назвал инцидент "происками конкурентов".
"Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по видео-конференц-связи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины и все это — происки конкурентов", — сообщили в "Единой России".
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