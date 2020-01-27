Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить количество бюджетных мест в вузах начиная со следующего учебного года. По мнению главы государства, в первую очередь прибавку к количеству бюджетных мест должны получать те вузы, которые испытывают дефицит специалистов с высшим образованием.

Кабинет министров должен подготовить доклад о выполнении поручения Владимира Путина до 15 июня 2020 года. Также президент поручил правительству рассмотреть возможность выбора студентами направления подготовки на третьем году обучения.