Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что паника вокруг коронавируса нагнетается искусственно. По его словам, это происходит не только в российских СМИ, но и за рубежом.

"Вероятность катастрофы мирового масштаба от какой-то новой инфекционной болезни весьма — увы! — возможна. Но не сейчас. Успокойтесь, не сейчас", — заявил Мясников.

Телеведущий напомнил, что подобное уже происходило в 2002 году, когда впервые произошла эпидемия атипичной пневмонии, затронувшая 25 стран. По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.