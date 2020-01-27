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Источник Правда.Ру

Поможет ли маткапитал на первенца решить демографическую проблему?

Общество

Случаев, когда детей подбрасывают в какие-либо учреждения (поликлинику, ТЦ и даже кафе) или просто бросают в мусорные контейнеры, становится все больше. Вместе с тем с целью повышения рождаемости в стране президент обещал ввести маткапитал за первого ребенка и повысить сумму за рождение второго ребенка. Если бы материнский капитал помогал решать демографическую проблему, наблюдалось бы повышение рождаемости, и детей не выбрасывали бы на улицу. Может быть, проблема низкой рождаемости не связана с деньгами?

На эти и другие вопрос в интервью "Правде.Ру" ответил Сергей Игоревич Рыбальченко, генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы".

"Дело в том, что рождаемость, как показывают социологические опросы, не связана напрямую с деньгами. Меры поддержки имеют сопутствующую и способствующую цели. Большая часть опрашиваемых семей как с детьми, так и без детей, высказывают мнение, что при рождении ребенка каждая мера поддержки часто не играет решающего значения. Но есть значительная часть семей, для которых мера поддержки актуальна. И особенно зарекомендовал себя  материнский капитал.

По совокупной финансовой поддержке есть меры и посильнее. Можно даже назвать те же выплаты по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком. В этом плане россиянки находятся значительно в лучших условиях, чем женщины многих других стран, в том числе и развитых европейских стран. Но материнский капитал предназначен для инвестиций в ребенка, инвестиций в семью. 95% всех средств материнского капитала (в разные годы 95-98%) направляются на жилищные программы. Это дает возможность семье решить свои жилищные проблемы. На образование маткапитал направляют значительно меньше.

Распространение программы материнского капитала на первого ребенка — это, с одной стороны, перезагрузка программы материнского капитала, а с другой стороны, попытка предложения молодежи ускорить решение жилищных проблем при создании семьи.

Согласно результатам международных и российских исследований, один из сдерживающих факторов рождаемости на сегодняшний день - это снижение рождаемости первых детей. Молодые люди легче откладывают рождение ребенка и вступление в брак, что не наблюдается в семьях с одним ребенком, с двумя детьми. Поэтому задача, которая решается данной программой, это, прежде всего, дать возможность молодой семье получить стартовый капитал".

 

Темы демография маткапитал рождаемость в россии использование маткапитала
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