Игнатьев отверг обвинения в неуважении сотрудников МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС. Так, чиновник ответил на обвинения в том, что он неуважительно относится к сотрудникам МЧС.

Обвинения в адрес главы региона посыпались после публикации в Интернете видеозаписи, на которой Михаил Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Министр МЧС Евгений Зиничев счел такой поступок недопустимым.