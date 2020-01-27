Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому многофункциональные центры получили право выдавать справки о трудовой деятельности. Документ уже был опубликован на официальном сайте правительства. Теперь россияне смогут получить справку не только в Пенсионном фонде.
Указ дополняет спектр услуг, которые предоставляются по принципу "одного окна".
"Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте", - называется новая услуга.
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