Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому многофункциональные центры получили право выдавать справки о трудовой деятельности. Документ уже был опубликован на официальном сайте правительства. Теперь россияне смогут получить справку не только в Пенсионном фонде.

Указ дополняет спектр услуг, которые предоставляются по принципу "одного окна".