Онкобольных Москвы почти полностью обеспечили обезболивающими

Онкологические больные, которые проживают в Москве, почти на 100% обеспечены современными обезболивающими медикаментами. Об этом журналистам рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Обезболивающими лекарствами обеспечили почти всех онкологических больных, — пояснил глава города. — А еще 10 лет назад только 40% было обеспечено. Представляете, какого масштаба достигала беда? И во многом благодаря тому, что начали производить свои лекарства, уровень обеспеченности стал намного выше".

Ранее сообщалось, что современные и доступные анальгетики в достаточном количестве начали поступать больным после обновления Московского эндокринного завода. По ряду позиций предприятие удвоило выпуск лекарств.