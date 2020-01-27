В Москве во вторник, 28 января, уровень снежного покрова вырастет до 10 сантиметров.
Как сообщили в центре погоды "Фобос", в начале новой рабочей недели в столичном регионе ожидается похолодание. Постепенно температура воздуха опустится ниже нуля, на дорогах будет гололедица. По словам метеорологов, осадки снова вернутся в твердую фазу.
"Ветер станет слабее, а снег с перерывами будет идти до утра вторника. За это время в Москве выпадет еще 5-7 миллиметров осадков, а к утру вторника в российской столице похолодает до 2-4 градусов, толщина снежного покрова вырастет до 6-10 сантиметров", — отмечается в сообщении.
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