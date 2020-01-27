Во вторник слой снега в Москве достигнет 10 см

В Москве во вторник, 28 января, уровень снежного покрова вырастет до 10 сантиметров.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", в начале новой рабочей недели в столичном регионе ожидается похолодание. Постепенно температура воздуха опустится ниже нуля, на дорогах будет гололедица. По словам метеорологов, осадки снова вернутся в твердую фазу.