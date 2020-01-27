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Россияне назвали зарплату, о которой мечтают

Общество

Сервис для поиска работы "Работа.ру" провел опрос среди своих пользователей на предмет желаемой заработной платы. Оказалось, что почти половина опрошенных - 45% удовлетворит ежемесячная зарплата в размере 30 тысяч рублей.

Зарплату от 100 до 200 тысяч рублей предпочли 28% респондентов. Примечательно, что мужчины предпочитают получать больше, чем женщины. В среднем мужчины заявили о желании получать около 103 тысяч рублей, а женщины - 80 тысяч рублей.

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