Нашлась мать брошенных в Шереметьеве детей

В Хабаровском крае нашлась мать детей, которых отец бросил в московском аэропорту.

Об этом сообщает Виктория Трегубенко, уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае.

По словам омбудсмена, мать, будучи в разводе с отцом, ничего о жизни своей бывшей семьи, в том числе и детей, не знала.

"С ней работают социальные службы. Не исключено, что дети вернутся к матери", — говорит Трегубенко.

Отца же, как рассказала омбудсмен, продолжают искать:

"Ему придется отвечать за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Что толкнуло мужчину на то, чтобы бросить детей, каковы были его мотивы, неизвестно. На данный момент связи с ним по-прежнему нет".

Напомним, 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре оставил двоих малолетних детей в аэропорту Шереметьево. Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:

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